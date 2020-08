Ronald Koeman, Manager of Everton looks on ahead of the Premier League match between Brighton and Hove Albion and Everton at Amex Stadium on October 15, 2017 in Brighton, England.

Un héritier de Cruyff…

Ronald Koeman n'est évidemment pas un inconnu à Barcelone. Il en incarne même l'une des époques les plus marquantes en tant que joueur. Avec Josep Guardiola, Michael Laudrup, Romario et Hristo Stoïchkov, entre autres, il faisait partie de la fameuse "Dream Team" du Barça entraîné par Johan Cruyff, vainqueur de la première C1 de l'histoire du club catalan en 1992 puis finaliste en 1994. Parfois aligné au milieu, Koeman était surtout le libéro du 3-4-3 barcelonais. Un défenseur tourné vers l'offensive avec pas moins de 88 buts inscrits en 264 matches disputés sous le maillot blaugrana. Un vrai symbole du "tout pour l'attaque".

En six saisons au Barça entre 1989 et 1995, le buteur de la finale de Wembley en 1992 a eu le temps de s'imprégner de la philosophie de Johan Cruyff. Mais cet apprentissage avait déjà débuté bien avant qu'il rejoigne la Catalogne. Que ce soit à l'Ajax, le modèle du "football total" façonné par Rinus Michels et Johan Cruyff avant d'être "exporté" à Barcelone, dont il avait porté les couleurs durant trois ans avant de rejoindre le PSV Eindhoven en 1986. Ou en équipe des Pays-Bas, avec laquelle Koeman avait remporté l'Euro 88 sous les ordres de Michels. Le technicien de 57 ans connaît ainsi parfaitement l'ADN du club barcelonais. Il sait où il met les pieds…

Barcelona's Dutch defender Ronald Koeman jubilates after scoring the winning goal in extra time during the European Cup final against Sampdoria Genes (Ita), 20 May 1992 at Wembley stadium in London. Barcelona won the Cup 1-0 Crédit: AFP

… qui s'est forgé son propre style

Il ne faut pas s'attendre pour autant à voir un clone de Josep Guardiola débarquer sur le banc blaugrana. Koeman a une approche différente de l'actuel entraîneur de Manchester City. "Pep" est prêt à mourir sur le terrain pour sa philosophie du football. Il peut éventuellement modifier légèrement son système mais son plan de jeu est immuable. Il a sa conception et il n'y déroge jamais. En cela, Guardiola est clairement ce qui se rapproche le plus de Cruyff. Koeman, sans s'en éloigner totalement, a une vision plus pragmatique qui se rapproche davantage de celle de Louis van Gaal, dont il était l'adjoint au Barça entre 1998 et 2000.

C'est ce qui ressort de ses vingt années d'expérience en tant qu'entraîneur. Le Néerlandais prône clairement un jeu tourné vers l'offensive, mais il sait s'adapter pour y parvenir. Il a davantage de flexibilité dans l'approche tactique. Jusqu'ici, il n'a jamais hésité à varier ses systèmes selon les hommes dont il dispose pour les mettre en place, même s'il est plutôt adepte du 4-3-3. Koeman apprécie par ailleurs le style direct. S'il a hérité de Cruyff le goût du jeu de position, il incite aussi ses hommes à jouer dans la verticalité et la profondeur. Des changements de rythme qui ne feraient certainement pas de mal à un Barça qui en manque cruellement.

Un parcours en dents de scie

Koeman a connu des hauts et des bas dans sa carrière d'entraîneur. Si son bilan a été plutôt positif à l'Ajax Amsterdam avec deux titres de champion des Pays-Bas, ou au PSV Eindhoven avec de bons parcours en Ligue des champions et un nouveau titre national, ses passages à Valence ou au Benfica ont été des échecs. Un constat qui s'applique aussi pour son expérience en Premier League, avec un mandat réussi à Southampton et un autre nettement plus mitigé à Everton. En vingt ans, il a coaché pas moins de dix équipes, clubs et sélection confondus.

Si l'on excepte l'Ajax (2001-2005) et Feyenoord (2011-2014), le Néerlandais n'est jamais resté plus de deux ans dans un même club. Cette difficulté à s'inscrire dans la continuité explique en partie pourquoi Koeman n'a jamais été l'entraîneur d'un top club européen actuel avant de poser ses valises à Barcelone. De ce point de vue, le choix des dirigeants barcelonais peut paraître risqué. Mais le Néerlandais a aussi prouvé sa faculté à relancer des équipes en difficulté, notamment avec Feyenoord ou en équipe des Pays-Bas. C'est ce type de situation qui l'attend à Barcelone. Avec des attentes nettement plus fortes cependant.

Ronald Koeman Crédit: Getty Images

Une grande confiance aux jeunes

Ceux qui se lassaient de constater que les jeunes de la Masia étaient délaissés voient certainement l'arrivée de Koeman d'un bon œil. S'il a connu des hauts et des bas dans sa carrière d'entraîneur, le Néerlandais a toujours été reconnu pour sa capacité à faire confiance aux jeunes. En particulier à Feyenoord au début de la dernière décennie en articulant son équipe autour de Stefan de Vrij, Jordy Clasie ou Bruno Martins Indi. Ou avec l'équipe des Pays-Bas, redevenue conquérante sous l'impulsion de Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Steven Bergwijn ou Denzel Dumfries, en attendant une nouvelle génération menée par Donyell Malen, lui aussi lancé par Koeman.

Les socios blaugrana espèrent voir la même chose à Barcelone. Si le Barça semble avoir perdu son ADN, c'est aussi parce que ses jeunes pousses peinent toujours plus à se frayer un chemin jusqu'à l'équipe première. Koeman pourrait bien être la personne idoine pour installer définitivement des joueurs de la Masia comme Riqui Puig, Ansu Fati, Monchu, ou de jeunes recrues comme Francisco Trincao. Le Néerlandais n'a jamais eu peur de prendre ce genre de risques malgré l'urgence du résultat. Dans l'optique de régénérer l'effectif barcelonais, c'est plutôt un signal positif.

La question Messi

C'est la grande inconnue, tant l'avenir de l'Argentin au Barça ne s'est jamais autant inscrit en pointillés. Mais Koeman a été très clair à ce sujet. Le Néerlandais compte sur la Pulga. "Je ne sais pas si je dois le convaincre de rester, a-t-il déclaré mercredi devant la presse au Camp Nou. C'est le meilleur joueur du monde. Et le meilleur joueur du monde, vous voulez l'avoir dans votre équipe, pas l'inverse. Pour ma part, j'adorerais travailler avec Messi. Il est sous contrat mais nous devons parler, c'est évident. Je vais discuter avec plusieurs joueurs. Et dans le cas de Messi, j'espère qu'il va rester ici pour plusieurs années encore."

Mais l'Argentin a sa garde rapprochée au Barça. Sergio Busquets (32 ans), Gerard Piqué (33 ans) et Luis Suarez (33 ans) ont toujours été ses lieutenants dans le vestiaire blaugrana. Si Koeman n'a pas écarté l'idée de les conserver, le Néerlandais a également indiqué qu'il était prêt à prendre des décisions radicales pour le bien du Barça. Forte personnalité, le nouvel entraîneur du club catalan ne se laissera pas forcément dicter ses choix. Reste à savoir s'ils auront des conséquences sur l'avenir de la Pulga.

