Plus frais quand les défenseurs commencent à sentir la répétition des efforts ou par orgueil à certains moments pour démontrer qu'il n'a rien à faire sur le banc, les raisons sont multiples pour tenter d'expliquer cette orgie de buts quand il a dû patienter quelques minutes sur le bord du terrain après le coup d'envoi. Mais en chasseur de records et de buts, l'astre argentin, qui parvient à rester focus même dans cette situation, ne rate surtout jamais l'occasion de se mettre dans la lumière, même quand le temps lui fait défaut.

Meilleur buteur en tant que remplaçant en Liga au 21e siècle avec 26 réalisations en 55 rencontres, Messi est d'ailleurs tout simplement le troisième joueur le plus prolifique de l'histoire de la Liga en sortie de banc derrière Óscar de Paula (27 buts) et Julio Salinas (28 buts). Là aussi, il est en marche pour s'offrir un nouveau record. Un de plus.

Personne n'ose aujourd'hui imaginer le voir plus souvent sur le banc, même si le poids des années commence à se faire ressentir et qu'il serait bon de le faire souffler par moment pour profiter de ses talents plus efficacement sur certains matches. Un coach ne se prive pas régulièrement d'un joueur de cette trempe. Mais l'Argentin, qui était muet depuis cinq matches en Liga avant cette sortie, reste en tout cas un supersub hors-norme. Et ce n'est pas si surprenant puisqu'il est tout simplement d'une autre classe.