Ousmane Dembélé rechute. Une nouvelle fois. L’ailier du Barça ne fera pas son apparition sur la pelouse du Coliseum Alfonso Pérez ce samedi, où les champions d’Espagne croisent le fer avec Getafe. L’international français de 22 ans souffre d’une gêne musculaire à la cuisse gauche et sera soumis à des examens complémentaires pour déterminer la nature exacte du mal qui le ronge.

Ce nouveau pépin physique s’ajoute à la longue liste de ceux qui ont frappé l’ancienne pépite du Stade Rennais depuis son arrivée en Catalogne, à l’été 2017. Touché au même endroit fin août, "Dembouz" avait manqué cinq rencontres de rang ces dernières semaines avant de signer son retour, mardi face à Villarreal (2-1), en remplaçant Lionel Messi à l’entame de la seconde période. Le Français n’enchaînera pas, encore une fois. Cette saison, il n’a participé qu’à deux des sept rencontres officielles disputées par les Blaugrana, avec un seul match complet au compteur : la défaite inaugurale des siens à Bilbao (1-0).

46 matches manqués depuis son arrivée

Des claquages tendineux, des déchirures musculaires à répétition et une blessure à une malléole l’ont déjà privé de 46 rencontres en deux ans. Ça fait beaucoup pour un joueur recruté pour quelque 125 millions d’euros et dont l’hygiène de vie est régulièrement mise en doute. Le Barça n’en finit plus de ne pas pouvoir compter sur le "Mosquito", tout comme les Bleus et Didier Deschamps, qui communiquera jeudi prochain sa liste pour les rencontres face à l’Arménie (8 octobre) et le Danemark (11 octobre). Le nom du natif de Vernon n’y figurera a priori pas. Et Dembélé de foncer droit vers une année blanche sur la scène internationale, lui qui n’a plus porté le maillot des Bleus depuis… le 16 novembre 2018.