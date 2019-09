Sans être flamboyant, le FC Barcelone a tenu son rang. Les Catalans ont signé leur quatrième succès de la saison au Coliseum Alfonso Pérez en disposant de Getafe, ce samedi (0-2). Les joueurs d’Ernesto Valverde ont su faire preuve de réalisme pour prendre le meilleur sur des Azulones, qui ont souvent fait jeu égal avec leurs adversaires du jour. Une belle opération comptable qui permet au Barça de s’emparer provisoirement de la deuxième place du classement, à un point du Real Madrid, leader du championnat. Getafe n’avance pas et stagne au onzième rang.

Suárez dans tous les bons coups

Au fil des minutes, les Catalans ont pris confiance. Grâce à une meilleure animation offensive, les Blaugrana ont commencé à se rapprocher du camp adverse. Antoine Griezmann, excentré dans un couloir droit a très souvent dézoné, se retrouvant parfois dans une position de numéro 10. Une réorganisation dans le jeu, qui a porté ses fruits. Bien plus sûr de ses forces, le Barça a logiquement pris l’avantage, avant la pause. À la réception d’une sublime relance de Ter Stegen, Luis Suárez a ouvert le score, grâce à un ballon lobé (0-1, 41e).

Le second acte a été bien plus maîtrisé par les Blaugrana. Antoine Griezmann et ses coéquipiers ont rapidement concrétisé leur domination. Junior Firpo, opportuniste, n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets pour tromper David Soria, après une première tentative manquée de Carles Pérez (0-2, 49e). Les Azulones sont apparus moins sereins : la faute à un Luis Suarez particulièrement remuant sur le front de l’attaque catalane. Ses appels répétés dans le dos de la défense adverse ont souvent semé la zizanie (62e, 65e, 73e…). De retour à la compétition depuis peu, l’attaquant Uruguayen semble se rapprocher de sa forme optimale. De bon augure pour un FC Barcelone pas toujours régulier cette saison. Seule mauvaise nouvelle : l'expulsion de Clément Lenglet en fin de match. L'international français a écopé d'un deuxième carton jaune à la 81e minute. Il ne jouera pas contre Séville, son ancien club, la semaine prochaine.