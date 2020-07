LIGA - A deux journées de la fin, le Real Madrid mène la danse et devrait conquérir jeudi ou dimanche son 34e titre de champion d'Espagne. Alors qu'habituellement les festivités se font Plaza de Cibeles, cette fois les joueurs ne s'y rendront pas et le club demande à ses fans d'en faire de même.

Les images des supporteurs de Liverpool fêtant le titre dans la ville ont été moyennement bien accueillies en ces temps de lutte contre le Covid-19. C'est sans doute pourquoi le Real Madrid a pris les devants. Dans un communiqué, le club madrilène a demandé à ses supporters de ne pas aller fêter un éventuel titre en ville.

Liga Un Mendy en feu, un Benzema de gala : les Français envoient le Real vers le sacre IL Y A UN JOUR

"Si le Real Madrid était proclamé champion, nos joueurs n'iraient pas sur les sites traditionnels, en particulier la Plaza de Cibeles, annonce le club. Nous demandons donc également à nos fans de ne pas se rendre non plus dans ces lieux". Si le club admet que les victoires sont faites pour être partagées, la lutte contre le coronavirus prend le dessus. En Espagne, le Covid-19 a fait plus de 28 000 morts.

Brillant depuis la reprise, dans le sillage d'un Benzema exceptionnel, le Real Madrid n'est plus qu'à trois points de son 34e sacre. Avec quatre points d'avance sur le Barça à deux journées de la fin, les Merengue seront sacrés dès ce jeudi soir en cas de succès contre Villarreal (21h).

Liga Fini les carreaux, retour des bandes : le Barça dévoile son nouveau maillot IL Y A 8 HEURES