Hormones de croissance, Ronaldinho, fidélité : Messi se confie sur sa carrière au Barça

694 matchs, 606 buts et 245 passes décisives au FC Barcelone. Quand on a un tel CV et autant de saisons derrière soi en Catalogne, il y en a, des histoires à raconter. Interrogé par la chaîne argentine Tyc Sports, Lionel Messi s'est ainsi longuement confié sur une aventure qui avait débuté au centre de formation des Blaugrana. Une période durant laquelle "La Pulga" avait bénéficié d'un traitement à base d'hormones de croissance pour combler son déficit de taille.

"Cela a commencé quand j’avais 11 ou 12 ans. C’était choquant pour mes parents mais important pour le futur, a confié le gaucher. J’ai toujours été très responsable avec les injections. C’était comme un stylo que je rangeais dans le réfrigérateur. Je l’emmenais partout avec moi". Quelques années plus tard, le petit Messi devenait grand en pénétrant dans le vestiaire de l'équipe A, notamment garni par un certain Ronaldinho.

"Ronaldinho m'a pris sous son aile"

"Ronaldinho m'a beaucoup aidé, a-t-il avoué. Quand je suis entré dans le vestiaire du Barça à 16-17 ans, j'ai vu tous ces monstres, c'était compliqué. Il m'a pris sous son aile, il m'a mis à l'aise, m'a fait sortir. Après, sur le terrain, je le cherchais toujours, même si on n'a joué que quelques années ensemble. J'aurais aimé jouer plus longtemps avec Ronaldinho", qui avait quitté l'Espagne en 2008, pour le Milan AC.

Barcelona's Brazilian Ronaldinho (L) talks with Argentinian teammate Leo Messi during a Spanish League football match against Levante at the Camp Nou stadium in Barcelona on February 24, 2008AFP

Onze ans après, Messi est lui toujours là. Jusqu'à la fin de sa carrière ? Le sujet revient souvent sur la table et fait régulièrement l'objet de quelques rumeurs. Mais l'intéressé, lui, semble avoir les idées assez claires. "Je n'ai pas envie de partir d'ici, je n'ai aucune envie de quitter Barcelone, a-t-il assuré. Je rêve de pouvoir jouer aux Newell's, dans le championnat argentin, mais je ne sais pas si ce sera possible. J'ai une famille, et elle passe avant mes envies". Une famille qui, notamment du côté du fils Thiago, a les idées bien arrêtées. "Thiago est grand et il a ses amis. Quand je lui dis qu'on va partir, il n’aime pas du tout. Quand on part en Argentine pour un mois, il veut revenir". Les supporters du Barça apprécieront.