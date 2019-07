Discrètement, l'Atlético Madrid continue à alimenter sa colonne des arrivées cet été. La formation espagnole a annoncé ce mercredi la signature du latéral droit Kieran Trippier en provenance de Tottenham. L'international anglais vient renforcer une arrière-garde sérieusement perturbée par de nombreux départs (Godin, Hernandez partis, Filipe Luis et Juanfran en fin de contrat) lors de cette intersaison. La transaction s'est conclue autour de 22 millions d'euros.

Les Colchoneros ont flairé le bon coup. Trippier avait été mis sur la liste des transferts par le vice-champion d'Europe pour pouvoir garnir ses caisses afin de recruter sans sacrifier de joueurs majeurs. Une petite surprise alors que l'Anglais s'était imposé comme un titulaire régulier de Mauricio Pochettino (36 présences dans le onze de départ la saison dernière). Trippier s'était également imposé comme un client sérieux sur le couloir droit de l'équipe nationale anglaise, et avait notamment disputé le Mondial 2018 dans la peau d'un titulaire pour les Three Lions de Gareth Southgate.

Un bon profil pour Simeone

Il va désormais vivre sa première expérience en dehors de l'Angleterre à 28 ans. Trippier s'est engagé pour trois saisons avec la formation madrilène et devrait prétendre rapidement à du temps de jeu dans le couloir droit alors que Juanfran est en fin de contrat, et que le Colombien Santiago Arias ne semble pas indéboulonnable. Combatif, physique et bon passeur, Trippier coche toutes les cases pour s'imposer sous les ordres de Diego Simeone. Il sera un des visages de la défense new look des Madrilènes après les nombreux départs qui ont touché leur effectif. Après Joao Felix, Marcos Llorente, Felipe, Renan Lodi, Hector Herrera et Ivan Saponjic, Trippier est la septième recrue des Colchoneros.

Ce transfert pose aussi question du côté de Tottenham, alors que l'autre principal joueur de la rotation comme latéral droit, l'ancien Parisien Serge Aurier, est également annoncé parmi les joueurs disponibles pour un départ.