La fin du feuilleton : le Barça va payer la clause libératoire de Griezmann vendredi

Cette fois, on y est. Après un feuilleton interminable, Antoine Griezmann est tout proche de rejoindre le Barça. Comme prévu, le club catalan va bien lever la clause libératoire du joueur français, elle qui est passée de 200 à 120 millions d'euros le 1er juillet dernier. Selon Mundo Deportivo, c'est l'avocat du champion du monde qui se rendra au siège de la LFP espagnole, vendredi matin, pour y déposer le chèque.

Si les dirigeants blaugrana auraient préféré échelonner le paiement en deux fois, quitte à payer un montant plus important, l'Atlético n'était pas dans la même optique. Résultat, il s'agira bien d'un versement de 120 millions d'euros en une seule et unique fois. Une fois la validation de ce paiement, le Barça pourra (enfin) officialiser l'arrivée de "Grizou". Et ainisi mettre un point final à tout ce micmac.