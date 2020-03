Une semaine après un Clasico raté, le Barça s'est offert un bon bol d'air après sa victoire in extremis face à la Real Sociedad (1-0). Dans un match plus que moyen dans l'animation, les hommes de Quique Setien se sont fait très peur face au 6e de la Liga. Lionel Messi, seule vraie satisfaction dans ce match, a marqué l'unique but de la rencontre, sur un penalty assez improbable à première vue. Le Barça reprend la première place du championnat.

