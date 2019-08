À chaque jour suffit son épisode. Avec le feuilleton Neymar, difficile de s'ennuyer depuis le début de l'été. Et ce mardi, ce dernier en a connu un nouveau qui pourrait faire date. Le FC Barcelone, représenté par Eric Abidal et son secrétaire technique Javier Bordas, a en effet rencontré le PSG dans la capitale. Côté parisien, c'est le directeur sportif Leonardo qui a mené les discussions.

Alors, quelles sont les nouvelles après ce premier entretien entre les deux clubs ? Si les versions sont différentes en fonction des sources, une chose semble certaine : aucun accord n'a encore été trouvé. Du côté de la Catalogne, on explique même que le dossier stagne. Selon Mundo Deportivo, aucune avancée significative n'est à signaler, tant les deux parties campent sur leur position. De son côté, ESPN Espagne explique que le Barça estime que la meilleure offre est la suivante : Rakitic, Coutinho et 100 millions d'euros contre Neymar. "Mais le PSG se montre très dur dans les négociations", ajoute le média ibérique.

Leonardo, lui, semble intéressé par deux joueurs en particulier selon MD : Philippe Coutinho et Nelson Semedo. Gerard Romero, journaliste de la radio RAC-1, précise quant à lui que le PSG souhaiterait récupérer Ivan Rakitic dans le deal en plus d'une somme d'argent et Coutinho. Très attentif au dossier, Sport explique que le PSG réclame 100 millions d'euros, Philippe Coutinho et Nelson Semedo au Barça. L'offre du club catalan, elle, contiendrait Coutinho, Rakitic... pour un prêt de Neymar. Le tout assorti d'une option d'achat fixée entre 80 et 100 millions d'euros.

Un prix fixé à 250 millions d'euros ?

Le quotidien, qui confirme que les positions des deux clubs sont encore très éloignées, ajoute que les dirigeants catalans veulent profiter de ce voyage à Paris pour rencontrer Neymar et son clan. Problème, ce dernier, visiblement pas perturbé par la situation, s'est affiché du côté du Portugal via son profil Instagram. Difficile d'imaginer donc un rendez-vous dans les prochaines heures. Toutefois, les médias catalans s'accordent pour dire que les négociations vont se poursuivre... mais pas ce mardi.

Du côté de Madrid, Marca annonce que le PSG réclame 250 millions d'euros pour se séparer de Neymar. Pour faire baisser ce prix, les Blaugrana ont donc la possibilité d'inclure des joueurs dans le deal. Toutefois, la valeur de ces derniers reste à déterminer entre les parties. Proche du club de Florentino Pérez, le quotidien ajoute que ce dernier suit de près l'avancée des négociations entre Paris et le Barça. Il n'est donc pas à exclure que le Real fasse une contre-offre selon le média brésilien Esporte Interativo. La suite au prochain épisode.