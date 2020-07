TRANSFERTS - Florentino Perez a confirmé la tendance, qui se dessinait depuis plusieurs semaines, vendredi dans un entretien accordé à la radio espagnole Onda Cero : le Real Madrid ne réalisera pas "de gros transferts" cet été à cause de la crise économique qui touche les plus gros clubs européens. L'offensive du champion d'Espagne pour Kylian Mbappé n'est que repoussée.

Voilà une déclaration qui va soulager les supporters du PSG. Le président du Real Madrid, dans un entretien accordé vendredi à la radio espagnole Onda Cero, a indiqué que le tout nouveau champion d'Espagne ne réaliserait pas "de gros transferts cet été". "La situation (financière) est mauvaise", a précisé Florentino Perez, qui ambitionnait pourtant de recruter Kylian Mbappé cet été avant que la pandémie de coronavirus ne vienne frapper économiquement les plus gros clubs européens.

"Il est très difficile de demander aux joueurs de baisser leur salaire puis de réaliser un gros transfert dans la foulée. Cela peut attendre. Le Real Madrid pourra engager ce type de recrue quand nous aurons pu gérer la crise", a renchéri Florentino Perez. Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé discute avec le champion de France dans le cadre d'une éventuelle prolongation. Si l'ex-Monégasque venait à étendre son bail, sa valeur serait estimée à environ 300 millions d'euros, selon l'observatoire du football CIES.

Une somme qui en ferait le joueur le plus cher de l'histoire, devant les 222 millions d'euros dépensés par le PSG en août 2017 pour engager Neymar. Des chiffres qui sont, exceptionnellement, loin des standards des plus grands clubs européens. Et notamment du Real Madrid.

Play Icon WATCH Mbappé, un "cyborg" comme troisième homme ? "C'est le seul qui se rapproche de Messi et CR7" 00:02:00

