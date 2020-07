LIGA - L'avenir de Quique Setién à Barcelone est incertain, même s'il sera à la tête de l'équipe pour la Ligue des champions. Et certains avanceraient déjà leurs pions. Selon Mundo Deportivo, Jorge Mendes, le puissant agent, a proposé Laurent Blanc pour prendre la relève.

La Ligue des champions, opération dernière chance pour Quique Setién ? Josep Bartomeu a confirmé vendredi que malgré des résultats décevants en championnat le technicien espagnol resterait bien en place pour la C1. Qu'en sera-t-il après ? Selon Mundo Deportivo, Jorge Mendes aurait proposé Laurent Blanc.

Et ce, alors que l'ancien entraîneur est également annoncé sur côté du FC Valence. L'agent portugais justifie le choix du champion du monde 1998 par son expérience des grosses écuries : Bordeaux, Paris Saint-Germain ou encore l'équipe de France. Bémol, cela fait plus de quatre ans que Blanc n'a pas entraîné une équipe de football. Les élections à la présidence du club seraient aussi un frein, selon Mundo Deportivo, il n'est pas sûr que les deux parties se mettent d'accord sur un contrat d'un an.

