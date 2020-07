LIGA - Gros retournement de situation à venir du côté du FC Barcelone ? Alors que Lionel Messi était en pleine négociation avec son club pour une prolongation de contrat, la Pulga aurait subitement décidé d'y mettre fin selon les informations de La Cadena Ser. L'attaquant argentin est lassé des difficultés de Barcelone mais aussi des rumeurs à son sujet.

La crise guette à Barcelone. Sportivement, le club vit une période délicate, et a perdu quatre points sur le Real Madrid dans la course à la première place. Mais plus que le classement, l'information de La Cadena Ser pourrait ébranler durablement l'institution. En effet, selon le média espagnol, Lionel Messi, en discussions avec la direction pour sa prolongation, aurait finalement décidé d'aller jusqu'au terme de son contrat en juin 2021, puis de quitter Barcelone.

Toujours selon La Cadena Ser, l'attaquant argentin de 33 ans "en a marre des fuites permanentes qui le tiennent responsable de certaines décisions avec lesquelles il n'a rien à voir". Et ce d'autant plus qu'il accuse l'actuelle direction de faire fuiter ces rumeurs... Ajoutez à cela un projet sportif qui ne le convainc plus et Messi semble bel et bien décidé à faire ses valises. Néanmoins, auprès d'El Mundo Deportivo, Barcelone affirme ne pas être au courant de l'intention de son joueur et affirme qu'il n'a pas décidé d'arrêter les négociations.

Ces révélations sur l'avenir de Lionel Messi arrivent au lendemain des déclarations de Cristian D'Amico au média argentin, TNT Sports. Le vice-président des Newell's Old Boys, où a évolué Diego Maradona lors de la saison 1993-1994, rêve en effet ouvertement du sextuple Ballon d'Or, qui a joué pour le club de Rosario jusqu'à l'âge de 14 ans avant de s'envoler en Catalogne. "Je ne sais pas si un retour de Lionel Messi aux Newell's Old Boys est impossible. La décision sera prise par le joueur et sa famille. Nous devons faire notre maximum pour l'aider en ce sens, a-t-il confié. Le temps pourrait jouer en notre faveur. Soyons calmes." Toujours est-il que ces informations de La Cadena Ser ne vont pas calmer la situation, déjà difficile au FC Barcelone.

