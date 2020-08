LIGA - Alors qu'il devait être prêté une saison de plus du côté de la Real Sociedad, Martin Odegaard va finalement retourner au Real Madrid selon la presse espagnole. Zinedine Zidane apprécierait le profil du Norvégien et serait prêt à lui accorder du temps de jeula saison prochaine.

Et si la pépite allait enfin s'imposer avec les Merengue ? Après avoir été prêté au SC Heerenveen, Vitesse Arnhem puis à la Real Sociedad la saison passée, le milieu offensif va retourner au Real Madrid, selon trois différentes sources espagnoles (Mundo Deportivo, AS et le Diario Vasco). Le Norvégien plairait beaucoup à Zidane, qui aurait décidé de le rapatrier à Madrid après l'élimination en Ligue des champions face à Manchester City.

Auteur d'une très bonne saison avec la Real Sociedad (7 buts et 9 passes décisives en 36 matches), Odegaard ne poursuivra donc pas son aventure du côté d'Anoeta. Alors que le club basque et le Real Madrid s'étaient mis d'accord pour lever l'option qui permettait au joueur d'être prêté une saison supplémentaire, les Merengue ont finalement fait volte face. Zinédine Zidane compte bien donner du temps de jeu au plus jeune joueur à avoir disputé une rencontre avec la sélection norvégienne en 2014, à 15 ans et 253 jours.

