LIGA - Selon les informations de la Cope, le Barça préparerait un rapport à envoyer aux autorités gouvernementales espagnoles. Avec un objectif : faire rentrer du public au Camp Nou pour la suite de la Liga.

La nouvelle est tombée vendredi. Interrompue à la 27e journée, la Liga va pouvoir reprendre à partir du jeudi 11 juin avec le derby andalou entre le FC Séville et le Betis. Comme les principaux autres championnats, cette reprise se fera à huis clos en raison des risques liés à la pandémie de Covid-19. "Plus de 130 personnes travaillent actuellement pour que tout puisse se faire dans une nouvelle forme. Les voyages, l'organisation, tout. Nous sommes prêts", avait précisé Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole.

Plusieurs options étudiées

Leader du classement, le Barça se remet également en ordre de marche. Mais visiblement, le club catalan espère toujours compter sur ses supporters pour cette dernière ligne droite de la saison. D'après la Cadena Cope, un rapport nommé "Espace propre et sûr" est ainsi en préparation pour convaincre les autorités gouvernementales de lâcher du lest. Le Barça viserait à remplir le Camp Nou à environ 30% de sa capacité. Et bien évidemment en prenant les mesures appropriées au contexte sanitaire.

"Différentes formules sont envisagées, comme donner accès à des familles entières situées dans des zones différentes", précise la Cope, qui assure que le Barça étudie plusieurs options pour convaincre les autorités. Pour l'heure, le club de Lionel Messi n'a pas proposé de remboursement à ses abonnés.

