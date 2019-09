En sursis depuis des mois, Marcelino n'est officiellement plus l'entraîneur de Valence. Annoncée par les médias espagnols un peu plus tôt dans la journée, la nouvelle a été confirmée ce mercredi après-midi via un communiqué du club espagnol. La raison de cette séparation brutale ? Le technicien était en conflit avec Peter Lim, le propriétaire du club. La bombe a donc fini par exploser.

Pour remplacer Marcelino, le favori se nomme Albert Celades, passé par Bordeaux durant sa carrière de joueur. Inexpérimenté, ce dernier a notamment été entraîneur fédéral et adjoint de Julen Lopetegui au Real Madrid.