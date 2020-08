LIGA - Révolution de palais au Barça. Cinq jours après la débâcle en Ligue des champions, le club catalan a annoncé l'arrivée de Ronald Koeman sur le banc. Pour le Néerlandais, âgé de 57 ans c'est l'heure du retour dans un club qui a marqué sa carrière. Le technicien quitte par ailleurs la sélection néerlandaise dont il avait la charge depuis 2018.

La révolution attendra. Alors que l'été 2021 semble être le timing pour une arrivée de Xavi à la tête du Barça, le club catalan a décidé d'éjecter Quique Setién de son poste d'entraîneur pour y mettre Ronald Koeman (57 ans). Joueur du FC Barcelone entre 1989 et 1995, le Néerlandais boucle la boucle vingt ans après une carrière d'entraîneur qui l'a mené des Pays-Bas à l'Angleterre en passant par l'Espagne et le Portugal. Il s'est engagé pour deux saisons.

Vainqueur de la Ligue des champions 1992 avec Barcelone, Koeman y revient pour prendre place sur le banc. Le sélectionneur des Pays-Bas abandonne donc son poste pour revenir dans le football de club. De ses débuts au Vitesse Arnhem en 2000 à Everton en 2017, Koeman a connu neuf équipes différentes, passant notamment par l'Ajax Amsterdam (2001-2005), le Benfica Lisbonne (2005-2006) et Valence (2007-2008).

Après son mandat à l'Ajax, Koeman n'est plus resté plus de trois ans dans le même club, multipliant les aventures courtes. Le Barça l'a-t-il choisi en pensant à Xavi ? En attendant, il a du pain sur la planche pour remettre sur les rails une équipe qui n'en est plus vraiment une.

