L'Atlético Madrid va être amputé de nombreux joueurs face au Celta Vigo lundi soir. En plus de Félix, Dembélé, Carrasco et Hermoso, touchés par la COVID-19 et d'ores et déjà forfaits pour la rencontre, deux nouveaux hommes de Simeone auraient été testés positifs au coronavirus selon Cuatro. Il s'agirait de Thomas Lemar et d'Hector Herrera. Au total, ils seront donc six à être absents de la feuille de match lundi.