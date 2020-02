Valence a sombré à Getafe. Le club "Che" a été corrigé (3-0) notamment grâce à un doublé du vétéran espagnol Jorge Molina (37 ans). Une mauvaise opération pour Valence (5e) qui pourrait voir Séville (4e), en déplacement dimanche chez le Celta Vigo, s'envoler à 5 longueurs et se hisser à hauteur de Getafe (3e). Surprise de ce podium, le club de la banlieue de Madrid s'affirme de plus en plus comme un candidat crédible à une qualification en Ligue des champions après cette démonstration face à un concurrent direct.

Valence, qui a subi une pluie de tirs (22 dont 10 cadrés), a perdu tout espoir de revenir dans la rencontre quand, à 2-0, son latéral Alessandro Florenzi a été exclu (78e). L'ancien Romain, arrivé lors du mercato hivernal, a laissé ses coéquipiers en infériorité numérique après un geste de frustration, un tacle par derrière sur le milieu de Getafe Marc Cucurella sanctionné d'un carton rouge.