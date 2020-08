TRANSFERTS - Au lendemain de la bombe concernant le possible départ de Lionel Messi du Barça, la presse sportive européenne titre à l'unisson sur les envies d'ailleurs de la Pulga. Avec une grande question : mais où va-t-il aller ?

Vrai coup de tonnerre ou simple coup d'épée dans l'eau ? En attendant d'en avoir la réponse définitive, la bombe a bel et bien explosé dans la soirée de mardi : Lionel Messi souhaite quitter le Barça. Et le sextuple Ballon d'Or l'aurait confirmé directement à ses dirigeants via un BuroFax (NDLR : autrement dit, comme une lettre recommandée), comme révélé par les médias argentins TyC Sports et Olé. Depuis, la planète football ne parle que de ça. Les quotidiens sportifs européens aussi.

Commençons tout naturellement par l'Espagne. Et plus particulièrement les médias pro-Barça. "Bombe Messi : il veut partir !", titre ainsi Mundo Deportivo, qui confirme que la Pulga souhaite quitter le Barça en utilisant sa clause unilatérale de départ (pourtant expirée). "C'est une guerre totale", peut-on lire en Une de l'autre quotidien Sport. Quatre clubs seraient à l'affût pour le récupérer : Les deux de Manchester (City et United), l'Inter Milan et le PSG.

Du côté des médias madrilènes, on se frotte les mains. "C'est une bombe", estime Marca, qui ouvre avec une phase attribuée à Messi : "Je veux quitter le Barça". "Un adieu par BuroFax", titre de son côté le quotidien AS.

"Messi s'en va"

Partout ailleurs, cette nouvelle fait évidemment parler. "Messi s'en va", écrit en première page La Gazzetta dello Sport. Le quotidien italien parle de deux clubs en pole position pour le recruter : Manchester City et le PSG. Pour le Corriere dello Sport, l'information du possible départ du sextuple Ballon d'Or est un véritable "choc". En France, L'Equipe titre un laconique mais symbolique : "Adios ?".

Bien évidemment, les médias argentins parlent également du possible départ de leur numéro 10. "Messi a dit au Barça qu'il voulait partir", peut-on lire en Une du site de Olé, qui estime d'ailleurs que ce changement pourrait être "bénéfique" à l'Albiceleste. Le feuilleton Messi ne fait probablement que commencer.

