TRANSFERTS - Ces dernières heures, Lionel Messi aurait communiqué son envie de quitter le Barça à ses dirigeants de manière formelle via... un burofax. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Explications.

Beaucoup d'entre nous ont découvert le terme "burofax", mardi. Le tout grâce à Lionel Messi, qui aurait communiqué ses envies d'ailleurs au Barça via ce procédé, pas vraiment en rapport avec un fax classique. Si le sextuple Ballon d'Or a utilisé ce moyen de communication, c'est notamment pour marquer le caractère formel et définitif de sa décision. C'est notamment l'intérêt d'un burofax, qui permet d'avoir un caractère probant devant les tribunaux.

Un burofax est donc très utile, comme dans le cas de Messi, dans le cadre d'une possible rupture de contrat. Pour comparer, on pourrait parler de lettre recommandée (ou certifiée) instantanée. Le burofax a une valeur juridique et peut être utilisé lors d'un éventuel procès. Il certifie le contenu de l'envoi, l'expéditeur, le destinataire et la date d'expédition. Vous l'avez compris, la Pulga ne plaisante plus. Oui, il veut bel et bien quitter le Barça. Et son burofax en sera donc la preuve formelle.

