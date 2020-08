TRANSFERTS - Alors que Lionel Messi a décidé de quitter le Barça dès ce mercato estival, Manchester City, annoncé en pole position pour le recruter, pourrait rapidement passer à l'action. Des contacts seraient déjà en cours entre les parties.

C'est LE sujet du jour. Et probablement des prochains aussi. Et des prochaines semaines encore. En fin de contrat dans un an, Lionel Messi a décidé de quitter le Barça. Une volontée confirmée dans un burofax envoyé à ses dirigeants ces dernières heures. De quoi provoquer un véritable séisme en Catalogne et sur la planète foot, qui se demande désormais où va rebondir le sextuple Ballon d'Or. Si son départ du Barça est encore loin d'être formalisé, Manchester City est visiblement passé à l'action.

Guardiola doit rester sur le banc

Selon les informations de la radio catalane RAC1, Ferran Soriano, le directeur exécutif des Citizens, a d'ores et déjà entamé des discussions avec l'entourage de Messi. "Un contrat de deux ans est sur la table", explique le journaliste Gerard Romero, toujours bien informé. Une condition sine qua non pour le joueur : Pep Guardiola doit rester sur le banc de City.

D'après ESPN, qui confirme le passage à l'action du club britannique, un contrat à long terme pourrait être proposé à la Pulga. Le plan serait simple : Messi jouerait trois ans en Premier League avant de rejoindre la MLS et New York City, un club dont le propriétaire n'est autre que le City Football Group. Un programme qui pourrait séduire le sextuple Ballon d'Or. Concernant son salaire, il serait sensiblement le même que celui actuel à Barcelone.

