Quique Setién a décidé de lancer un message à ses dirigeants. Pour le nouveau coach du Barça, l'arrivée d'un attaquant pour pallier l'absence de Luis Suarez est plus que souhaitable. "Je veux d'abord dire que je suis enchanté des joueurs qui composent mon effectif, mais je ne vais pas nier qu'il serait intéressant si un joueur pouvait arriver", a déclaré le technicien espagnol à la veille du match de la Coupe du Roi contre Leganés.

"Je me concentre toujours sur ce que j'ai. Si quelqu'un arrive, il sera le bienvenu. Si non, je suis heureux de travailler avec ce que j'ai (...) Je viens de la terre, je suis toujours habitué à travailler avec ce que j'ai", a-t-il ajouté. Le Barça est privé de Suarez, absent pour quatre mois à la suite d'une opération au genou en janvier, et d'Ousmane Dembélé, blessé à une cuisse depuis fin novembre, tandis que le Français Antoine Griezmann, arrivé cet été, peine à s'imposer.

La piste Rodrigo n'est plus d'actualité

Le club catalan s'est un temps interessé à l'international espagnol Rodrigo Moreno, mais les négociations ont échoué en raison des prétentions financières de son club actuel, Valence, qui demanderait 60 millions d'euros, selon la presse espagnole. Le Barça s'est incliné à Valence (2-0) samedi, la première défaite de Setien pour son troisième match à la tête du club catalan qui compte désormais trois points de retard sur son grand rival, le Real Madrid, au classement du Championnat d'Espagne.

Vidéo - Fantôme de Boateng et finance en berne : Le Barça n'a plus qu'une option 04:49

Malgré cette défaite, Setién a toute la confiance de son président Josep Maria Bartomeu. "Il me dit de prendre mon temps, de rester calme et de continuer à travailler comme je l'ai toujours fait", a-t-il assuré.