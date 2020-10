Si la presse catalane (Sport et Mundo Deportrivo) confirme ce vendredi que l'international français songe de plus en plus à un départ et que le Barça espère s'en séparer pour soulager encore un peu plus sa masse salariale en ces temps de crise, Paul Pogba s'active aussi pour accélérer les choses. Le milieu de terrain de Manchester United aurait contacté son coéquipier de l'équipe de France pour lui vanter les mérites des Red Devils et le pousser à venir dans le nord de l'Angleterre. Et le dernier match du Barça pourrait aider Pobga dans sa plaidoirie.