Un buteur vous manque et votre attaque est dépeuplée. Opéré du genou droit en janvier dernier, Luis Suarez, qui sera absent jusqu'en avril, montre une nouvelle fois à quel point il est indispensable au Barça. Et mardi, face au Napoli (1-1), cela s'est de nouveau ressenti. Il faut dire que les dirigeants blaugrana ne font pas grand-chose pour limiter cette dépendance, puisqu'aucun vrai numéro 9 au profil de l'Uruguayen ne figure dans l'effectif. Pour limiter les dégâts, il a ainsi été décidé de recruter Martin Braithwaite en qualité de joker médical (après la blessure d'Ousmane Dembélé, ndlr) la semaine passée.

Le Barça reconnaît son erreur

Conscient de ce problème, le board du Barça a bien tenté d'y remédier l'été dernier selon Mundo Deportivo. Comment ? En pistant un certain Erling Haaland... Bonne idée, non ? Le problème, c'est que le nouveau phénomène du Borussia Dortmund, qui avait été supervisé à quinze reprises par les Blaugrana la saison dernière, était alors jugé trop peu technique. Mais pas que, puisque son profil était considéré comme difficilement compatible avec le jeu de possession pratiqué par le Barça. Résultat, la piste avait été abandonnée et le buteur norvégien était resté au RB Salzbourg.

Avec le recul, les dirigeants du club catalan reconnaissent désormais leur erreur en interne. Mais de manière "discrète", comme le précise le média espagnol. Cette saison, Haaland a inscrit 40 buts en 30 matches toutes compétitions confondues sous le maillot de Salzbourg puis de Dortmund.