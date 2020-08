" L'échange impossible ". Voilà ce que vous pourrez lire, ce vendredi, en Une du quotidien Marca . Et si l'information parle bien du Barça, elle ne concerne pas Lionel Messi, sujet principal de discussion depuis la confirmation de ses envies de départ en début de semaine. Non, cette fois, c'est Antoine Griezmann qui se retrouve propulsé en première page. Selon le quotidien madrilène, le champion du monde aurait en effet été proposé par son club à... son ancien, l'Atlético de Madrid. Le tout en échange de João Felix, qui lui avait succédé.

Ce deal, le Barça l'aurait proposé quelques jours avant l'humiliation face au Bayern Munich (8-2). D'après Marca , Josep Maria Bartomeu, le président tant décrié des Blaugrana, souhaitait ainsi se séparer du salaire de l'international français, estimé à 18 millions d'euros. Felix, lui, toucherait 3,5 millions d'euros par an du côté de Madrid. Si l'Atlético a refusé cet échange, ses dirigeants en ont profité pour indiquer toutefois un intérêt concernant un éventuel retour de "Grizou". Mais la contre-offre (Thomas Lemar et Diego Costa à la place de Felix) n'a pas été du goût du Barça.

Du côté de Mundo Deportivo, un quotidien jugé proche du Barça, on évoque une tout autre version. Selon le média, c'est bien l'Atlético qui a contacté en premier le Barça pour évoquer un come-back de Griezmann. Mais avec le départ désormais très probable de Lionel Messi, l'attaquant français pourrait avoir un rôle central dans l'équipe du Barça. Et dans son jeu. "Avant ce cataclysme contre le Bayern (2-8), il n'avait qu'une envie : partir. Ensuite, il y a eu ce qu'on sait et une conversation avec Koeman qui l'a rassuré", a d'ailleurs confirmé dans ce sens son ancien agent, Éric Olhats, dans l’émission Top of the Foot sur RMC.