LIGA - Promis au Real Madrid pour l’été prochain, Eduardo Camavinga donne des sueurs froides à la Casa Blanca. En cause, le coup de pression de l’agent du jeune Rennais qui affirme ne pas savoir si le jeune joueur pourra attendre le champion d’Espagne pendant un an alors que le PSG et le Bayern Munich surveillent le dossier de près.

C’est une partition délicate à laquelle s’adonne le Real Madrid sur ce mercato 2020. En apparence calme cet été, coronavirus oblige, le champion d’Espagne cale ses pions pour 2021 qui devrait être le l'été à même de lancer un nouveau cycle. Kylian Mbappé en serait évidemment la figure de proue mais un autre Français inquiète davantage le board madrilène : Eduardo Camavinga.

Selon AS ce lundi, l’agent du prodige rennais, Moussa Sissoko, a expliqué au Real ne pas savoir s’il serait en mesure de retenir son poulain une année de plus à Rennes pour lui permettre de rejoindre la capitale espagnole l’été prochain. Ainsi, Camavinga serait attentif au marché et aux différentes offres qui pourraient lui arriver. Un camouflet pour le Real qui ne s’activera pas sur le dossier cet été mais espère empocher la mise plus tard, avec notamment le travail de l’ombre de Juni Calafat, très actif en coulisses.

Transferts Jesé, Chelsea, Rabiot… Les 13 infos mercato qui vous ont échappé dimanche IL Y A 15 HEURES

Play Icon WATCH Le calme avant la tempête : comment le Real prend déjà des coups d’avance 00:04:51

Gros danger ? Pas si sûr...

Comment expliquer une telle précipitation alors que le gaucher semblait se diriger logiquement avec une nouvelle saison à Rennes ? Selon AS, Camavinga aurait été déçu de l’attitude de Florian Maurice à son arrivée qui avait fermé la porte instantanément, même à 80 millions d'euros, sans même évoquer avec lui la possibilité d’une prolongation. Voilà pourquoi Camavinga inquiète Madrid, qui pourrait se faire chiper la sentinelle du futur qu’il semblait avoir déjà bouclé.

Toujours selon le média espagnol, deux clubs sont aux aguets : le PSG, admirateur de longue date, mais également le Bayern Munich qui est récemment entré dans la danse et pourrait perdre Thiago Alcantara. Alors, gros danger pour le Real ? Pas sûr. Tout dépendra d’abord d’une qualification en C1 pour Rennes qui devrait suffire à retenir, sportivement et financièrement, Camavinga une saison de plus. Ensuite, l’amour exprimé par Camavinga au Real Madrid ne fait pas de doute. En 2021, c’est bien du côté de Madrid qu’il faudra guetter l’arrivée du prodige français.

Edouardo Camavinga en Coupe de France Crédit: Getty Images

Liga La Corogne - Fuenlabrada annulé à cause du coronavirus, Elche en playoffs IL Y A 14 HEURES