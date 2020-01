À défaut de Cavani, il y aura Carrasco. L'attaquant international belge de 26 ans a été prêté par son club chinois du Dalian Professional à l'Atlético Madrid, a annoncé le club madrilène ce vendredi via communiqué. L'Atlético Madrid "a trouvé un accord avec le Dalian Professional FC pour le prêt de Yannick Carrasco jusqu'à la fin de la saison actuelle", ont indiqué les "Colchoneros" via communiqué. "Le joueur revient donc dans le club rojiblanco, où il avait déjà évolué pendant trois saisons (entre juillet 2015 et février 2018), en disputant 124 matches et marquant 23 buts au total", s'est félicité le club madrilène.

L'ailier gauche des Diables rouges (41 sélections, 6 buts) a été formé en Belgique, à Genk, avant de lancer sa carrière professionnelle à Monaco en 2012. Carrasco avait quitté l'Atlético fin février 2018 pour rejoindre la Chine, où il évoluait depuis. En Super League chinoise, il a inscrit 24 buts en 52 rencontres. Il retrouve un club au bord du gouffre, 5e de Liga, qui n'a plus gagné depuis le 9 janvier, et qui affrontera son voisin du Real samedi à 16h00 à Santiago-Bernabeu.