TRANSFERTS - Lionel Messi a profité de sa reprise de l'entraînement avec le FC Barcelone pour s'exprimer sur l'arrivée éventuelle de son compatriote Lautaro Martinez la saison prochaine en Catalogne dans Mundo Deportivo. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la "Pulga" n'a pas tari d'éloges sur le joueur de l'Inter Milan.

Au Barça, sa parole est sacrée. Alors quand Lionel Messi a quelque chose à dire en Catalogne, on l'écoute. Surtout lorsqu'il s'agit de ses désirs éventuels en vue du mercato estival. Et alors que les contacts se multiplient entre Lautaro Martinez, à l'heure actuelle joueur de l'Inter Milan, et le club catalan, la "Pulga" a donné son avis sur l'éventuel recrutement de son compatriote au Mundo Deportivo vendredi, et le numéro 10 barcelonais semble emballé.

"Concernant les recrutements, il y a des gens au club qui s'occupent de ça et ce sont eux qui doivent choisir ce qu'ils estiment être le meilleur pour l'équipe. C'est clair que dans un tel contexte, tout va être très étrange, même sur le marché des transferts, et il va falloir être malin pour réussir à améliorer ce que nous avons déjà", a affirmé en préambule Messi avant d'en venir au cas Lautaro. "C'est un attaquant impressionnant, surtout parce que je crois qu'il est très complet en pointe : il est fort, il dribble bien, il marque des buts, il protège bien le ballon... Mais on verra bien ce qui se passera." Difficile d'être plus élogieux.

"Nous ne pourrons pas gagner la Ligue des champions si nous jouons comme avant le confinement"

Et pour ce qui est de ses ambitions collectives, Messi n'y est pas allé par quatre chemins. "Nous ne pourrons pas gagner la Ligue des champions si nous jouons comme avant le confinement." Le message est passé. Pour ceux qui en doutaient, la star catalane reste lucide sur les performances de son équipe et sait toujours aussi bien mettre la pression sur son entraîneur et ses dirigeants.

