Le FC Barcelone a changé de direction avec le départ de Josep Maria Bartomeu. Et certaines langues se délient déjà. Javier Bordas, ancien dirigeant du Barça, est ainsi revenu sur les ratés des transferts de Neymar et Kylian Mbappé lors des dernières années. Pour le Brésilien, ça avait fuité depuis longtemps. Au cours de l'été 2019, la star auriverde du PSG aurait bien voulu retourner en Catalogne deux ans après l'avoir quittée. Mais l’opération a capoté. Et comme la presse l'avait révélé à l'époque, il y avait de vraies propositions. Mais aussi de grosses différences. "Nous avons offert au PSG 110 millions, plus Todibo, Rakitic et le prêt de Dembélé. Mais le PSG voulait 130 millions, en plus de Rakitic, Todibo et Dembélé", a révélé lundi l’ancien directeur technique du club catalan lors de l'émission 'El Partidazo' de la Cadena Cope.

Javier Bordas, qui avait déjà parlé ces derniers jours à Mundo Deportivo pour expliquer son rôle dans ce transfert manqué, confirme d'ailleurs une rumeur qui avait fait beaucoup de bruit durant cet été : le clan Neymar était bien disposé à mettre la main à la poche pour s'échapper de Paris et revenir au Barça. Et pas qu'un peu… "Le père de Neymar a dit qu'il pouvait mettre les 20 millions qui manquaient. Mais à la fin, l'opération n'a pas pu se réaliser", explique Javier Bordas. Avec au cœur de cet échec : Ousmane Dembélé. Le Français a d’ailleurs aussi un rôle dans un autre transfert manqué en Catalogne deux ans plus tôt : celui de Kylian Mbappé.

Mbappé ? Le Barça lui a préféré Dembélé

En 2017, c'est donc Mbappé qui est passé sous le nez des Blaugrana. Alors encore à Monaco, le futur champion du monde 2018 s'est retrouvé dans le viseur du FC Barcelone. Une idée qui n'aurait pas déplu à l’ASM mais aussi à Mbappé, conscient qu'il y avait une place de choix à prendre aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez avec le départ de Neymar vers le PSG. "Mbappé était à Monaco. Le PSG voulait le recruter. Monaco préférait ne pas renforcer un adversaire direct et qu'il aille dans un autre club. Et comme Neymar partait, Mbappé se voyait jouer à sa place", a avoué Javier Bordas.

Si toutes les conditions semblaient réunies, ce transfert n'a finalement pas eu lieu. La raison ? "Les secrétaires techniques (ndlr : Ruben Fernandez et Pep Segura) ont préféré Ousmane Dembélé, reconnaît Bordas. Je vais vous dire pourquoi : Mbappé est un meilleur finisseur, il est plus individualiste. Dembélé est un vrai joueur d'aile et de percussion et à ce moment-là, après le départ de Neymar, au Barça on pensait avoir plus besoin de Dembélé. Au dernier moment, on a cependant essayé de ramener les deux. A l'avant-dernier jour. Mais Mbappé et le PSG étaient déjà bien avancés". De quoi faire nourrir aujourd'hui quelques regrets aux supporters catalans.

