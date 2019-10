Lionel Messi n'est pas du genre à s'épancher dans les médias. Mais parfois, le quintuple Balon d'Or fait quelques exceptions. Mardi, il a ainsi accordé un entretien à la radio catalane RAC1, qui en a profité, de son côté, pour l'interroger sur plusieurs sujets. Tout d'abord, celui qui a fait probablement le plus parler cet été : le feuilleton Neymar. Finalement resté au PSG, le Brésilien n'est donc pas revenu au Barça.

"J'ai sincèrement pensé à un moment donné, surtout lors de ce mercato, que si Neymar ne revenait pas à Barcelone, il allait signer au Real Madrid, car je pensais qu'il avait vraiment envie de partir", confie de son côté l'Argentin. "Il l'avait dit, il avait envie de changement, de quitter Paris. Et je pensais que Florentino (Pérez) et le Real allaient tenter quelque chose pour le récupérer (...) Je pense que Neymar regrette d'avoir quitté le club, il a vu qu'il s'est trompé et qu'il a pris une mauvaise décision", poursuit-il.

"C'est un mensonge de dire que je ne voulais pas Griezmann"

Si le "Ney" n'a pas fait son come-back, Antoine Griezmann, lui, a bel et bien rejoint les Blaugrana. Et depuis, les médias espagnols spéculent sur une relation qualifiée comme plutôt "froide" entre le champion du monde et Messi. "C'est un mensonge de dire que je ne voulais pas Griezmann, les meilleurs sont toujours les bienvenus pour notre projet. Griezmann en est un et il n'y a aucun inconvénient à le voir venir, au contraire", assure "La Pulga", qui a également évoqué la possibilité de remporter un sixième Ballon d'Or.

"Je ne sais pas si je vais le gagner, mais si je ne le gagne pas, ce ne sera pas une déception pour moi. Les trophées individuels sont une reconnaissance mais ce n'est pas une priorité. Je serais plus déçu de passer une autre saison sans gagner la C1", assure le vainqueur du trophée "The Best". Et son meilleur ennemi Cristiano Ronaldo dans tout ça ? "J'aurais aimé qu'il reste au Real Madrid, ça donnait un plus à la rivalité dans le Clasico", répond Messi.

Antoine Griezmann félicité par Lionel MessiGetty Images

Concernant les difficultés d'adaptation du Français, Messi explique qu'il n'a "aucun doute" sur le fait que ces dernières vont bientôt passer. "Il a l'habitude de jouer d'une manière très différente, mais je suis certain qu'il réussir. C'est un joueur de grande qualité, très intelligent, il va s'adapter (...) Ce n'est pas facile de venir jouer au Barça pour notre style de jeu, pour un joueur n'ayant pas vécu la philosophie du club, malgré ses qualités, c'est autre chose et c'est très difficile", estime-t-il.

Enfin, concernant son meilleur moment sous le maillot du Barça, Lionel Messi évoque sans trop d'hésitation "la période sous Pep Guardiola". Et son plus beau but ? "La tête face à Manchester United en finale de la Ligue des champions en 2009", répond-il.