Des rencontres amicales inquiétantes, des absences majeures (Hazard, Mendy, Asensio et Rodrygo), un mercato pas encore bouclé : Zinédine Zidane avait de quoi se poser des questions avant un déplacement chez le Celta Vigo, samedi après-midi, pour la 1re journée de Liga. L’entraîneur français a sans doute été rassuré par la performance de ses joueurs, réduits dix après le carton rouge de Modric en début de seconde période, et victorieux grâce à des buts de Benzema, Kroos et Vazquez (1-3). Titularisé à la surprise générale, Bale a été très bon et délivré une passe décisive.

