Pour le Barça, le transfert de Neymar est "stratégique"

C'est un rêve que la crise du coronavirus n'a pas encore chassé en Catalogne. Alors que le football est à l'arrêt et que les joueurs du FC Barcelone ont accepté de baisser leur salaire pour aider leur club à passer la crise, le Barça aurait toujours en tête de recruter Neymar cet été. D'après Mundo Deportivo, les champions d'Espagne auraient même "promis" l'été dernier au Brésilien du PSG de le faire venir. Une promesse que les Catalans compteraient encore tenir.

"Tu viens cette année, ou la suivante, c'est sûr", titre Mundo Deportivo ce samedi. Voilà ce que les dirigeants blaugrana auraient glissé à Ney l'été dernier. L'idée durant cette période estivale 2019 : essayer de le faire revenir, ce qui plait au joueur brésilien, mais surtout tout faire pour qu'il ne rejoigne pas le Real Madrid. En août dernier, les Catalans ont cependant été incapables de trouver un terrain d'entente avec le PSG, qui ne comptait pas brader sa star. Mais les tractations pourraient-elles repartir de plus belle dans quelques semaines quand le mercato sera ouvert ? C'est ce que pense Mundo Deportivo.

" Consommer du Barça "

D'après le quotidien catalan, le FC Barcelone considérait le retour de la star auriverde du PSG comme "stratégique". Et encore plus dans cette période d'incertitude liée à la pandémie du coronavirus. Si les caisses se vident de plus en plus avec l'arrêt des compétitions, les Barcelonais estiment que la présence de Ney pourrait aider à changer la formation catalane et à faire ainsi "consommer du Barça" à ses fans pour relancer l'activité et les finances du club.

Etant donné le contexte actuel, il semble compliqué cependant d'imaginer un transfert de cette hauteur. Et de voir le FC Barcelone réussir à convaincre Nasser Al-Khelaifi et Leonardo de lâcher leur Brésilien à un prix abordable avec la crise du Covid-19. Qu'importe, le Barça n'a pas dit son dernier mot et n'aurait toujours pas renoncé à son rêve de l'été dernier.