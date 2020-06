LIGA - Satisfait après la victoire des siens face à Majorque (2-0), Zinedine Zidane a surtout tenu à féliciter sa défense et notamment Raphaël Varane, auteur d'une "grosse saison" selon l'entraîneur du Real Madrid.

Pour Zinedine Zidane, l'essentiel est assuré. Malgré une nouvelle polémique, ses joueurs se sont imposés face à Majorque (2-0), mercredi soir, pour ainsi reprendre le fauteil de leader au Barça. "Je sais que c'est encore long, il reste 7 finales, il va pas falloir se relâcher, en faisant attention aux petits détails... Et si on continue comme ça, on pourra faire quelque chose de bien cette saison", a confié l'entraîneur du Real Madrid après la rencontre dans des propos relayés par l'AFP.

"Je veux souligner notre solidité défensive"

"Le schéma tactique n'est pas le plus important pour moi. Le plus important, c'est l'animation. Je suis satisfait de ce que j'ai vu sur le terrain. Ce que font les joueurs, c'est pas facile, quatre victoires consécutives... Je veux souligner notre solidité défensive, et de la part de toute l'équipe, pas seulement de la défense, a-t-il souligné, avant de saluter la performance de Raphaël Varane. Ce n'est pas que depuis ces quatre derniers matches. "Rafa" fait une grande saison depuis le début de la saison. Toute la défense, toute l'équipe a pris conscience que gagner la Liga est très difficile, et que l'on doit faire beaucoup d'efforts quand on est sur le terrain pour y arriver."

Prochain match, ou prochaine "finale", comme dirait Zidane : Espanyol Barcelone-Real Madrid, dimanche, à 22h.

