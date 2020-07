LIGA - A la veille du déplacement du FC Barcelone sur la pelouse de Valladolid, Quique Setién a rappelé qu'il maintenait sa confiance à Antoine Griezmann, qui s'est davantage montré à son aise dans un poste plus axial, tout en rappelant qu'il devait "montrer toutes ses qualités dans n'importe quelle position".

Cinq jours après la très belle prestation d'Antoine Griezmann sur la pelouse de Villarreal, Quique Setién continue de maintenir la pression sur le champion du monde 2018. En conférence de presse vendredi, l'entraîneur des Blaugrana a en effet évoqué l'attaquant français, placé en position plus axiale ces derniers jours. "Il est possible que cette situation nouvelle lui ait été bénéfique et qu'il ait une prédisposition à participer plus. Mais je continue à penser que c'est un très grand joueur et qu'il doit pouvoir avoir ce rendement et montrer toutes ses qualités dans n'importe quelle position, comme il l'a déjà fait à de nombreuses reprises", a affirmé Setién devant les journalistes avant le match du Barça contre Valladolid, samedi pour la 35e journée de Liga.

"Contre Villarreal, tout lui a souri, et on dirait que ça a suffi à vous faire changer d'avis sur lui. Mais moi, j'étais déjà content de certaines choses et du rendement qu'il pouvait avoir auparavant. On ne demande rien d'impossible à personne", a tancé l'entraîneur. Replacé dans un rôle plus axial aux côtés de Luis Suarez et devant Lionel Messi, Antoine Griezmann (29 ans) a retrouvé son meilleur niveau lors des deux derniers matches du Barça à Villareal (4-1) et contre l'Espanyol (1-0), après une première saison catalane mitigée.

De Jong trop juste

Setién a par ailleurs donné des nouvelles du défenseur international français Samuel Umtiti (26 ans), touché au genou gauche depuis début juillet. L'ancien Lyonnais est "actuellement dans un processus un peu plus aigu de son problème. Il se soigne et on verra comment cela évolue, mais même les docteurs ne le savent pas pour l'instant". Alors que Junior Firpo réintègre le groupe pour ce match après sa gêne à la hanche droite qui lui a fait manquer deux rencontres, le milieu de terrain en partance pour la Juventus Turin, Arthur, le quitte, indisposé par une infection aux amygdales.

Frenkie de Jong, qui a effectué quelques entraînements avec le groupe, n'est toujours pas suffisamment remis de son mollet droit, et Ousmane Dembélé est toujours en phase de retour. "On essaiera de garder cette exigence maximale et de tout donner, car il se pourrait que l'on arrive au dernier match avec la possibilité de gagner le titre. J'espère que ce sera ainsi", a souhaité le technicien du Barça, à un point derrière le leader Real Madrid, qui affronte Alavés ce vendredi soir en clôture de la 34e journée de Liga.

