La défaite à Bernabeu face à Manchester City (1-2) en Ligue des champions a laissé des traces. Malgré la récente victoire contre le FC Barcelone (2-0) et le fait que le Real Madrid ait repris la tête de la Liga, la direction du club madrilène penserait à changer d'entraîneur la saison prochaine. Selon les informations du média anglais The Independant, Florentino Perez aurait déjà sondé Mauricio Pochettino, écarté de Tottenham en novembre dernier.

Le président du Real Madrid n'a jamais caché son admiration pour le technicien argentin. Son nom avait déjà été évoqué dans les hautes sphères du club en mars dernier au moment où Zinédine Zidane était revenu aux affaires sur le banc du Real Madrid. Mais en poste chez les Spurs depuis 2014, l'Argentin était concentré sur la Ligue des champions. Quelques semaines plus tard, l'ancien joueur du PSG et de Bordeaux disputait d'ailleurs la finale de la C1 face à Liverpool.

Vidéo - Un an après son retour, Zidane est-il déjà en danger ? On en a parlé dans le FC Stream Team 44:05

The Independant rapporte également que les relations seraient parfois tendues entre Zinédine Zidane et certains membres du vestiaire madrilène. Le quotidien britannique révèle également que les rapports entre l'entraîneur français et Florentino Perez ne seraient pas toujours au beau fixe, malgré les trois succès en Ligue des champions obtenus en 2016, 2017 et 2018. Sur la sellette en octobre dernier, Zidane avait relevé la tête pour finalement guider le Real Madrid en tête de la Liga, à deux mois de la fin du championnat.