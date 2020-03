Depuis son explosion aux yeux du monde entier en 2017, Kylian Mbappé est dans le viseur du Real Madrid. Mais plus les années passent et plus les Merengue semblent décidés à lancer les grandes manoeuvres pour tenter d'arracher la signature du natif de Bondy. Selon les informations de L'Equipe, l'actuel leader de Liga maintiendrait un contact permanent avec les parents de Kylian Mbappé mais aussi avec Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, pour tenter de réaliser le transfert du siècle l'été prochain.

En effet, le club madrilène est conscient que le montant de la transaction ira au-delà des 222 millions d'euros dépensés il y a deux ans et demi par le Paris Saint-Germain pour faire venir Neymar. Cependant, Florentino Perez regarderait avec attention la situation actuelle de Kylian Mbappé, dont certaines tensions sont apparues avec le public du Parc des Princes mais aussi avec Thomas Tuchel. Sorti à plusieurs reprises en cours de match en L1 cette saison, l'ex-Monégasque, qui n'a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG, n'a pas caché sa grande déception. Par ailleurs, l'issue du huitième de finale retour de C1 dans une semaine contre Dortmund pèsera probablement dans le choix du joueur de 21 ans.

Après le départ de Cristiano Ronaldo à l'été 2018, les supporters du Real Madrid souhaiteraient voir débarquer une nouvelle grande star à Bernabeu. Les fans madrilènes apprécient le style offensif de Kylian Mbappé, tout comme Zinédine Zidane. Avant le match Real Madrid-PSG (2-2) en phase de poules de Ligue des champions en novembre dernier, l'entraîneur madrilène avait même avoué être "amoureux" de l'attaquant parisien. A Madrid, les planètes sont désormais alignées pour lancer la grande opération Mbappé.