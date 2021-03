A chaque été, sa saga. Celle des prochains mois concernera Kylian Mbappé et Erling Haaland. Depuis plusieurs mois déjà, les deux attaquants sont l'objet de nombreuses rumeurs concernant leurs avenirs. Dans son édition du jour, Marca consacre sa Une aux deux pépites. Et affirme que le Real Madrid est bel et bien destiné à enrôler les deux joueurs lors des prochains mercato.

Mbappé avant Haaland ?

Liga Le Barça s'active déjà : Garcia va devenir la première recrue de l'ère Laporta 24/03/2021 À 07:36

Pour ce qui est de Kylian Mbappé, le quotidien espagnol affirme que les négociations pour une prolongation de contrat avec les dirigeants parisiens n'avancent pas. Le champion du monde français, dont le bail avec le PSG prend fin en juin 2022, se voudrait leader d'un projet, d'une équipe, et ne pense pas être en mesure de prendre les pleins pouvoirs à Paris avec la présence de Neymar et la possible arrivée de Lionel Messi. Marca précise qu'en cas d'échec dans les négociations d'ici le début du prochain mercato, le PSG cherchera à vendre Kylian Mbappé, de peur de le laisser partir libre à l'été 2022.

Si, selon Marca, l'arrivée de Kylian Mbappe à Madrid peut intervenir dès le prochain mercato estival, les Merengue devront sans doute patienter un petit peu plus pour Erling Haaland. Le Norvégien, plus jeune que son compère français, n'est pas pressé, et considèrerait le Borussia Dortmund comme le club parfait pour se développer et progresser avant de passer un cap et de rejoindre une grosse écurie européenne.

Coman, Mbappé, Giroud, Griezmann : Reverra-t-on les Bleus en mode "Playstation" ?

Liga Qui d'autre ? Benzema claque un doublé et met le Real sur la bonne voie 20/03/2021 À 15:52