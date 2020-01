Gareth Bale est devenu un habitué de la rubrique mercato. Mais le Gallois n'a pas vraiment été l'un des animateurs de ce marché hivernal. Il pourrait bien le devenir dans les dernières heures avant la clôture. The Times, réputé pour le sérieux de ses informations, annonce que Tottenham a décidé de faire le forcing pour obtenir le retour de son ancienne star, transféré au Real Madrid pour 101 millions d'euros en 2013.

Le quotidien britannique affirme que le président des Spurs, Daniel Levy, s'est rendu à Madrid pour discuter les termes du transfert avec son homologue du Real Madrid, Florentino Perez. "Il y a une confiance grandissante au sein de la direction de Tottenham qu'elle va recruter la superstar galloise ce vendredi", ajoute The Times, sans avancer le montant d'une offre éventuelle ou des détails concernant le contrat proposé au joueur.

Si Bale a été annoncé partant à de multiples reprises, et notamment l'été dernier, il semble cependant peu probable que le Real se sépare de son joueur, âgé de 30 ans et sous contrat jusqu'en 2022, dans la dernière journée du mercato. C'est du moins ce que Zinédine Zidane a laissé entendre en conférence de presse, à la veille du derby face à l'Atlético. "Bale est avec nous et je compte sur lui, a assuré l'entraîneur merengue. Je ne pense pas que son départ soit une possibilité." Reste à savoir si Perez est du même avis que son coach.