Vide, Griezmann et prodige : pourquoi la blessure de Suarez change tout au Barça

Ce n'est pas Lionel Messi. Mais c'est quand même un énorme coup porté aux ambitions du Barça. L'indisponibilité de Luis Suarez pour les quatre prochains mois prive la formation d'Ernesto Valverde de l'un de ses meilleurs joueurs cette saison. Pour un joueur régulièrement taxé d'être sur le déclin, "El Pistolero" présente des statistiques des plus remarquables. Ce ne sont pas celles de Messi. Mais perdre un joueur qui a inscrit 14 buts et délivré 11 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, cela laisse quand même un grand vide.

Suarez n'est jamais resté muet plus de deux matches consécutifs en championnat cette saison. Même dans des périodes où il semblait moins bien physiquement, l'Uruguayen parvenait quand même à rester décisif. Il était particulièrement performant depuis un gros mois. La meilleure preuve ? Suarez a été directement impliqué sur les dix derniers buts inscrits par le Barça en Liga. Son impact sur le rendement offensif barcelonais était monstrueux. Dans ce club qui donne régulièrement l'impression de tourner sur trois cylindres, Suarez était plus indispensable que jamais.

Pas d'autre 9 au Barça…

Difficile de ne pas dire que cette situation pendait au nez du FC Barcelone. Le statut du joueur de 32 ans dans l'effectif barcelonais a suffisamment été souligné. L'incapacité des dirigeants barcelonais à lui trouver une doublure ne date pas d'hier. Ils avaient pris un risque l'été dernier en ne recrutant pas à ce poste. Après avoir définitivement cédé Paco Alcacer au Borussia Dortmund quelques mois plus tôt, et laissé Kevin-Prince Boateng quitter le club au terme d'un prêt peu concluant, le Barça savait à quoi il s'exposait en cas pépin avec Suarez. C'est arrivé. Et à un moment crucial de la saison.

Luis SuarezGetty Images

Ce n'est cependant pas le pire des timings. Car le mercato d'hiver offre une opportunité au Barça d'ajuster son effectif pour faire face à la blessure de son avant-centre. Mais pour l'instant, le club catalan ne semble pas forcément disposé à recruter un attaquant sur le marché des transferts. Il a encore jusqu'au 31 janvier pour éventuellement changer son fusil d'épaule. Rien ne dit qu'il le fera sur un mercato où les bonnes opportunités se font rares. Le Barça se prépare plus probablement à compenser la défection de Suarez en puisant dans son propre effectif.

… mais l'option du "faux neuf"

La perspective d'un changement de schéma semble également peu envisageable. Surtout dans un club comme le Barça où les traditions perdurent, même si le style si chatoyant du club catalan s'est évaporé ces dernières années. Mais le 4-3-3, lui, est systématique. Même quand Suarez vient à manquer. Un cas qui s'était déjà produit à trois reprises cette saison. À chaque fois, Ernesto Valverde avait choisi d'aligner un "faux neuf", un attaquant axial plus reculé qu'une pointe. Avec Lionel Messi et Antoine Griezmann, le Barça possède deux joueurs capables d'évoluer dans ce registre.

Vidéo - Comment Valverde peut-il toujours entrainer le Barça ? 04:52

L'Argentin a prouvé sa capacité à tenir ce rôle avec efficacité. Le Français un peu moins. S'il s'est montré particulièrement à l'aise dans l'axe avec l'Atlético de Madrid et l'équipe de France, c'était dans un système à deux attaquants. Griezmann excelle quand il est aligné avec un véritable numéro neuf comme point d'appui. Seul, il n'est pas dans une configuration aussi favorable. Mais ses difficultés chroniques à peser quand il évolue sur l'aile gauche de l'attaque barcelonaise laissent penser qu'un replacement dans l'axe pourrait quand même lui être bénéfique.

L'heure d'Ansu Fati ?

Quelle que soit la configuration envisagée pour Valverde, il y a une place à prendre dans l'attaque du Barça après la blessure de Luis Suarez. Cela aurait pu faire le bonheur d'Ousmane Dembélé. Mais le Français, comme souvent, est à l'infirmerie. Ce qui devrait profiter à l'une des jeunes pousses catalanes. Pas forcément Carles Perez, même si le jeune ailier de 21 ans a eu quelques (rares) opportunités de s'illustrer cette saison. Mais plutôt Ansu Fati. S'il n'a que 17 ans, le feu-follet barcelonais a déjà prouvé sa capacité à être performant au plus haut niveau cette saison.

Ce n'est jamais facile de donner un temps de jeu conséquent à un joueur aussi jeune. Mais cela n'est pas sans intérêt pour le Barça. Ansu Fati présente en effet un profil qui devrait faire du bien à une attaque blaugrana orpheline de Suarez. Son explosivité et ses qualités athlétiques donneraient un peu de poids à une ligne offensive qui en manque sans l'Uruguayen. Son sens du but aussi, avec des passeurs inspirés comme Messi et Griezmann. Si la blessure de Suarez est une perte pour le Barça, elle pourrait aussi donner une opportunité en or à Ansu Fati de faire son trou à Barcelone.