Xavi ne se cache plus : "Je veux revenir au Barça"

Le message ne pouvait être plus clair. Dans un entretien accordé au jounal espagnol La Vanguardia, la légende du FC Barcelone Xavi Hernandez, aujourd'hui coach du club d'Al-Sadd au Qatar, a assuré qu'il souhaitait "revenir au Barça" comme entraîneur, mais avec son propre projet. "Pour moi, c'est très clair : je veux revenir au Barça, ça me fait très envie. Il y a quelques années, j'avais un parcours respectable, mais maintenant que je me suis vu entraîner, je sais que je peux apporter quelque chose aux joueurs".

Xavi veut tout reprendre à zéro

L'ancien milieu en a profité pour dévoiler ses positions : "Mais j'ai fait en sorte que ce soit clair : je me vois commencer un projet à zéro, et je veux que celui qui prend les décisions, ce soit moi". Dans cet entretien, sa première sortie médiatique depuis les négociations avortées pour un retour au Barça en janvier, la légende blaugrana assure que le fait que les négociations pour le faire venir sur le banc catalan aient été rendues publiques dès le début, ne l'a pas dérangé.

"Je n'ai aucun problème: je ne me cache pas, je ne me rétracte pas. J'aimerais seulement travailler avec des gens en qui j'ai confiance, qui ont de la loyauté, des gens compétents. Il ne peut y avoir personnes de toxique autour du vestiaire", a précisé Xavi. Début janvier, à Doha, le directeur sportif du Barça Eric Abidal et le directeur général Oscar Grau avaient rencontré Xavi, aux commandes du club qatarien d'Al-Sadd depuis août 2019 après y avoir terminé sa carrière de joueur.

Des indices sur son futur staff

Les deux dirigeants lui avaient proposé de réaliser son "rêve" d'entraîner le Barça en remplacement d'Ernesto Valverde, mais Xavi avait demandé du temps, et avait décidé de ne pas entraîner son club de coeur... dans l'immédiat. Par ailleurs, l'ancien joueur catalan a donné quelques indices sur la composition de son potentiel futur staff : "On parle de Carles Puyol, qui a été capitaine du Barça, et de Jordi Cruyff, très bon négociateur, avec beaucoup d'expérience sur la partie technique. J'ai un vrai esprit d'équipe: je ne veux pas décider seul. Ici (dans son club d'Al-Sadd, NDLR), les décisions sont prises avec le staff, dans une structure horizontale, de consensus", a conclu Xavi.

