Fraîchement élu meilleur joueur de la saison dernière par Marca, constamment adoubé par Zinedine Zidane, Karim Benzema n’en finit plus de faire des merveilles avec la tunique du Real Madrid. Son intelligence de jeu et son sens du collectif ont toujours été mis en avant, ses qualités devant le but ne sont plus à prouver. Mais du haut de ses 33 ans, KB9 arrive encore à se renouveler : le voilà redoutable dans les airs.