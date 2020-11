L’un d’eux n’est même plus dans la discussion. L’autre arrive en toute fin, comme un cheveu sur la soupe. Au moment de trancher pour définir la liste des 23 possible des Bleus au prochain Euro , Thomas Lemar et Ousmane Dembélé ne sont plus dans le débat et c’est tout le problème. Absents, presque sans hésitation. La conséquence logique de deux trajectoires en forme de météorites qui ont fini par se dissoudre sans qu’elles ne manquent au paysage. Jusqu’à quand ?

Sa trajectoire : De titulaire en Bleu et indispensable à la bonne marche du Monaco de 2017 à remplaçant du bout du banc à l’Atlético. Brillant et séduisant l’année du sacre monégasque, Lemar a retardé son envol à l’étranger en 2018, après une année à errer comme une âme en peine en L1. Depuis son arrivée en trombe chez Simeone, il n’a cessé de dégringoler dans la hiérarchie offensive des Colchoneros.

Sa situation : Alarmante. Cette saison, Lemar ne compte que deux titularisations (dont une sanctionnée d’une sortie à la mi-temps). Autant dire qu’il ne joue plus les premiers rôles dans une équipe qui carbure au super sans lui. Devant lui, au choix : João Felix, Angel Correa, Marcos Llorente voire Vitolo ou Yannick Ferreira-Carrasco (récemment blessés). Cette semaine, pendant que tous ses coéquipiers étaient en sélection et que Diego Simeone était absent pour motif personnel, il faisait partie des trois uniques Colchoneros à s’entraîner collectivement à Madrid, aux côtés des jeunes du centre de formation. Comme un symbole.

La décla (Diego Simeone) : " Mes joueurs, je serai à jamais de leur côté, jusqu’à ma mort. Bien sûr, Lemar est dans une phase où il travaille pour s'améliorer (…). J’ai confiance en ses qualités, en son jeu et je continuerai de lui faire confiance car c’est un de nos joueurs et mes joueurs sont mes joueurs jusqu’au bout ".

Ce qui peut tout changer : Un match pour le déclic ? La théorie est tentante. Mais elle ne suffirait sans doute pas à retrouver le Lemar de 2017, dont tout le monde, ou presque, avait fini par tomber amoureux. Le Français a surtout besoin d’enchaîner, quitte à repartir de plus bas, pour retrouver sa carburation et son inspiration. Hormis cascade invraisemblable d’absents, il peut déjà faire une croix sur l’Euro.

La décla (Ronald Koeman) : "On ne peut pas discuter de sa qualité lorsqu'il est en bonne condition physique. Il n'a pas été en forme physiquement depuis un certain temps. Et s'il ne l'est pas, il ne peut pas avoir son meilleur rendement. Petit à petit, il s'améliore et c'est un joueur rapide, qui marque des buts, qui peut jouer sur les deux ailes et qui est très fort en 'un contre un'. Je suis très heureux de la façon dont il travaille ces derniers temps".