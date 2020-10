C'est la deuxième bombe de la soirée. Au cours d'une conférence de presse organisée mardi soir, Josep Maria Bartomeu , qui a démissionné de son poste de président des Blaugrana, a annoncé que le club entraîné par Ronald Koeman avait approuvé les exigences pour lancer une Superligue européenne . " Un détail de ces prérequis sera à disposition du prochain comité de direction, et la décision de participer à cette compétition devra être ratifiée par l'assemblée des représentants des socios ", a assuré Josep Maria Bartomeu, sans donner davantage d'informations sur le sujet.

Puis Josep Maria Bartomeu a souhaité défendre son bilan. "J'ai essayé d'assumer le poste avec responsabilité et honnêteté. Les cycles se sont renouvelés et nous avons continué à gagner des titres. Comme je l'ai dit, la décision de signer Koeman a dû être prise par le conseil d'administration et nous sommes très heureux de cette décision", a-t-il conclu.