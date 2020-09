Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se tirent la bourre et pas seulement sur le terrain. Alors que l'international portugais avait été le premier footballeur à atteindre le milliard de revenus en avril dernier, La Pulga l'a rejoint ce mois-ci, selon les informations du magazine Forbes, dans le cercle très fermé des sportifs milliardaires. Un club qui compte déjà Michael Jordan, Tiger Woods et Floyd Mayweather dans ses rangs.