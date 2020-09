Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Luis Suarez. Lundi, la radio catalane RAC1 annonçait que le Barça allait libérer l'attaquant uruguayen de sa dernière année de contrat . Dans le même temps, El Mundo Deportivo révélait que l'ex-joueur de l'Ajax Amsterdam avait été trouvé un accord avec l'Atletico Madrid pour un bail de deux saisons. Mais la situation de Luis Suarez s'est totalement assombrie ce mardi. Avec d'abord ces révélations qui viennent d'Italie. D'après l'agence de presse ANSA, l'examen obtenu par Luis Suarez pour avoir la nationalité italienne , afin de faciliter un éventuel transfert à la Juventus, était "une arnaque ".

Une enquête judiciaire a été ouverte car, toujours selon l'ANSA, les sujets et les points auraient été donnés en amont de l’épreuve. Les écoutes téléphoniques des enquêteurs ont fuité et font déjà grand bruit de l'autre côté des Alpes. "Mais il ne parle pas un mot (d'italien)", "Il ne conjugue pas, il parle à l'infinitif", "Ma crainte c'est que les journalistes lui posent deux questions et qu'il panique". Voici les principaux éléments, qui semblent ne faire aucun doute sur la véracité du dossier.