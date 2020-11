Un retour pour retrouver sa grandeur passée ? Voilà l'idée que Joan Laporta espère immiscer dans l'esprit des socios pour remporter les prochaines élections du FC Barcelone, prévues le 24 janvier. Comme on le pressentait depuis quelques jours, l'ancien président du Barça a présenté sa candidature pour prendre la succession de Josep Maria Bartomeu. C'est officiel depuis ce lundi.

Joan Laporta envisage de récupérer un poste qu'il avait occupé entre 2003 et 2010. Avocat de profession, ardent défenseur de l'indépendance catalane, le Barcelonais a été député au parlement régional et conseiller municipal de Barcelone. Il avait été battu pour la présidence en 2015 par Josep Maria Bartomeu.

Huitième candidat à la présidence du FC Barcelone avec notamment Toni Freixa, qui avait collaboré avec Laporta, Víctor Font, Emili Rousaud et Xavi Vilajoana, Joan Laporta jouit d'une belle cote auprès des socios. Pour beaucoup, il reste celui qui a lancé la renaissance du club avec la Ronaldinho en 2003, et qui a choisi comme entraîneur en 2008 Pep Guardiola. Sous sa direction, le club blaugrana a ainsi connu une période dorée. Pendant ses sept années, le Barça a remporté 12 titres majeurs, dont deux Ligues des champions (2006, 2009) et quatre Liga (2005, 2006, 2009, 2010).