Comme le nombre de trophées remportés sous le mandat du Catalan. Arrivé à la présidence en 2014, il surfe assez largement sur le succès du Barça en Ligue des champions 2015, porté par sa MSN de feu, pour se faire réélire à l’été 2015 pour six ans. Son mandat n’en durera finalement que cinq mais aura rempli un peu plus la salle des trophées du Camp Nou avec 4 sacres en Liga mais également 4 victoires en Copa del Rey.

Comme la différence entre les dépenses en transferts et les revenus générés grâce aux ventes. Autrement dit, le Barça de Bartomeu a dépensé plus d’un milliard pour se renforcer (1 259 millions d’euros) mais les ventes n’ont jamais été suffisantes pour absorber toutes ces dépenses (806 millions). Sans surprise, Neymar est la plus grosse vente (222M) tandis que Philippe Coutinho reste encore le joueur le plus cher de l’histoire du Barça (145M + 15 de bonus).