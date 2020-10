La course à la présidence du FC Barcelone a déjà commencé. Deux jours après l'annonce de la démission de Josep Maria Bartomeu, Victor Font, l'un des favoris pour le remplacer, a dévoilé ses ambitions ce jeudi dans un entretien accordé à Sky Sports : ramener les légendes des Blaugrana en Catalogne. Et notamment Pep Guardiola, l'actuel entraîneur de Manchester City, qui a quitté le Barça en 2012 avant de rebondir au Bayern Munich un an plus tard.