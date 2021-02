La presse espagnole n'a que moyennement apprécié la une de France Football cette semaine. L'hebdomadaire français, qui a consacré son numéro au dossier Lionel Messi et à une possible arrivée de l'Argentin au PSG, s'est fait ouvertement critiquer par le journal espagnol, qui parle dans sa une du jour d'un " harcèlement total " de la part de Paris.

Le journal accuse une provocation française envers le Barça avec des "spéculations" sur l'avenir de Messi, encore plus à l'approche de la confrontation entre les deux clubs en Ligue des Champions. La une du média espagnol inclut celle de FF, dans laquelle on peut voir une photo du numéro 10 barcelonais sous un maillot du PSG et des sous-titres consacrés aux questions pratiques qui entourent une éventuelle arrivée du sextuple Ballon d'Or dans la capitale française.